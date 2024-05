Carlo Solinas ospite della giornata della musica all’istituto “Parentucelli Arzelà”

Sarzana (La Spezia) 2 maggio 2024 - Ci sarà anche Carlo Solinas alla rassegna in programma venerdì pomeriggio dalle 18 all’istituto scolastico superiore sarzanese “Parentucelli Arzelà”. Il giovane e apprezzato pianista è stato infatti uno studente della scuola. L’iniziativa prevede l’esecuzione di brani al pianoforte, alla batteria, alla chitarra, al flauto traverso. Una giornata importante anche perchè segna la restituzione alla scuola dei pianoforti che si erano danneggiati durante il periodo del Covid e che negli scorsi mesi sono stati ripristinati grazie all’intervento di un anonimo benefattore. In particolare, il pianoforte che sarà suonato dagli allievi musicisti è un antico e prezioso Pleyel verticale, amato da Chopin, donato anni fa dalla signora Angela Montaresi, e intitolato alla memoria del professor Lorenzo Vincenzi. Questo gesto di generosità esprime in modo tangibile la stima e l’attenzione delle famiglie e della comunità tutta per il ruolo che l’Istituto “Parentucelli-Arzelà” ricopre nella città di Sarzana e nell’intera vallata del Magra.