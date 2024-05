Capriolo nel canale salvato dall’intervento dei vigili del fuoco

Sarzana (La Spezia) 24 maggio 2024 - Il Canale Lunense è da sempre un beneficio per l’agricoltura. La rete irrigua infatti è fondamentale per garantire il lavoro dei coltivatori ma spesso rappresenta un pericolo per gli animali che avvicinandosi all’acqua svivolano dalle sponde, che, da qualche anno sono diventate una pista ciclopedonale molto frequentata per beneficiare della tranquillità di un cammino nella natura. E proprio per il continuo passaggio sulle sponde il capriolo è stato salvato. A notarlo annaspare nell’acqua è stato proprio un camminatore che ha lanciato l’allarme non riuscendo da solo a recuperarlo. Sono arrivati nel quartiere sarzanese di Nave i vigili del fuoco e il capo squadra dopo le adeguate valutazioni del caso ha deciso di far intervenire un operatore con idispositivi di protezione individuale idonei al recupero dell'animale in acqua. L’operazione si è risolta nel migliore dei modi e il giovane capriolo dopo essere tratto in salvo è stato liberato nel suo ambiente naturale.