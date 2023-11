Cambiano gli orari di ingresso alla zona a traffico limitato

Sarzana (La Spezia) 1 novembre 2023 - Cambiano le abitudini di ingresso alla zona a traffico limitato del centro storico di Sarzana. Con l’arrivo di novembre infatti il comando della polizia municipale ha introdotto la possibilità di accedere nella zona controllata dalle telecamere anche la sera seppure per un paio d’ore. E’ entrato in funzione l’orario invernale che consentirà il passaggio serale dai varchi di piazza San Giorgio, Porta Romana e via San Francesco anche dalle 19 alle 21.30. Attenzione però: la finestra verrà nuovamente chiusa a dicembre fino al 6 gennaio con la conclusione delle festività natalizie. I varchi sono aperti a tutti, anche ai non residenti, dalle 8 alle 14 e dalle 19 alle 21.30. Non si può entrare invece dalle 21 alle 8. Una ulteriore modifica scatterà dunque dal prossimo 8 dicembre e durerà fino al 6 gennaio con la sospensione della fascia libera per tutti alle 19 alle 21.30 che riprenderà regolarmente dal 6 gennaio al 31 marzo.