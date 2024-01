Cambiano gli orari di accesso alla zona traffico limitato del centro storico

Sarzana (La Spezia) 7 gennaio 2024 - Scattano i nuovi orari per poter accedere alla zona a traffico limitato nel centro storico di Sarzana. Il comando della polizia municipale ha infatti ripristinato gli orari che erano in vigore prima dell’inizio delle festività natalizie e delle manifestazioni organizzate nelle principali vie e piazze sarzanesi. Quindi i varchi di ingresso da piazza San Giorgio, Porta Romana e torrione Genovese tornano aperti per tutti, anche ai non possessori del pass, dalle 8 alle 14 e nella “finestra” autorizzata dalle 19. 30 alle 21.30 mentre nella fascia notturna fino alle 8 del mattino potranno entrare soltanto i mezzi autorizzati. L’orario resterà in vigore fino al 31 marzo per poi cambiare nuovamente con l’arrivo della primavera e per tutta l’estate fino al 31 ottobre. La decisione di sospendere la fascia oraria di ingresso serale era stata decisa proprio per consentire in concomitanza con le festività natalizie e il notevole flusso di passanti e di iniziative.