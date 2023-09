Arrestato mentre spaccia droga sotto gli occhi dei poliziotti

Sarzana (La Spezia) 2 settembe 2023 - Gli agenti del commissariato della polizia di Stato di Sarzana hanno arrestato uno spacciatore cogliendolo sul fatto. Hanno seguito con molta attenzione un uomo che si stava aggirando con fare sospetto in una zona decentrata della città nei pressi del capolinea degli autobus e infatti li ha condotti all’appuntamento con un’altra vecchia conoscenza delle forze dell’ordine. I due uomini si sono scambiati velocemente soldi e un pacchetto contenente dello stupefacente ma l’operazione non è sfuggita ai poliziotti che li hanno fermati e portati in commissariato per ulteriori accertamenti. Lo spacciatore oltre a essere in possesso della somma di denaro cedutagli dall’acquirente aveva in tasca un pacchetto di sigarette contenente un fazzoletto con 1,7 grammi di sostanza stupefacente tipo crack. L’uomo è già comparso davanti al giudice in Tribunale a Spezia che ha convalidato l’arresto con obbligo di firma in attesa del processo.