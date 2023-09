Arcola scopre la Gioia... grazie al suo nuovo Festival

Sarzana (La Spezia) 5 settembre 2023 - Che cos’è la Gioia ? Lo scopriremo nella prima edizione del Festival organizzato dal Comune di Arcola e curato dalla società Res Comunicazione con il contributo di Regione Liguria. Venerdì e sabato sono attesi Rubina Rovini blogger di successo e protagonista di Masterchef All Star che venerdì 8 settembre alle 17.30 nel borgo di Trebiano presenterà “L’ingrediente segreto per essere felici” insieme a Marinella Curre Caporuscio, delegata spezzina dell’Accademia Italiana della Cucina, a Stefano Veneruso. Il nipote di Massimo Troisi presenterà, il libro dal titolo “Massimo Troisi. Il mio verbo preferito è evitare”. Tra gli altri ospiti della rassegna Ameya Gabriella Canovi, psicologa, la scrittrice Elisabetta Coruzzi, il giornalista Antonio Caprarica grande espert delle vicende reali e per anni inviato a Londra che svelerà alcuni segreti di corte, l’autrice e conduttrice televisiva Serena Dandini e Moni Ovadia impegnato nel reading “Laudato sì”, enciclica scritta da Papa Bergoglio.