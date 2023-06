Apre il mercatino dei libri scolastici usati a Castelnuovo Magra

Sarzana (La Spezia) 26 giugno 2023 - E’ iniziata la raccolta dei libri scolastici delle medie e superiori per allestire il mercatino che sarà aperto fino al 22 luglio per consentire a tante famiglie di ridurre le spese scolastiche acquistando i libri di testo a prezzi scontati. L’iniziativa è promossa da Arci Valdimagra e si avvale della collaborazione del Comune di Castelnuovo Magra che ha messo a disposizione il centro sociale polivalente della frazione di Molicciara. Fino a sabato 8 luglio con orario mattutino dalle 9 alle 12 da lunedì a sabato il personale volontario composto da tanti giovani procederà alla raccolta dei libri di testo che poi verranno messi in vendita con una riduzione del 5% sul prezzo di copertina. Una volta terminata la raccolta dei testi, gli organizzatori si raccomandano di presentare libri ben conservati proprio per consentire a altri di poterli utilizzare, e la suddivisione per materie da lunedì 10 luglio inizierà la fase della vendita che proseguirà sino a sabato 22 sempre dalle 9 alle 12.