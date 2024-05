Alessandro Bergonzoni apre la stagione estiva alla Fortezza Firmafede

Sarzana (La Spezia) 16 maggio 2024 - Dopo una lunga stagione di prosa che ha registrato grandi numeri al teatro degli Impavidi il teatro non andrà in vacanza neppure questa estate. Infatti è pronta a decollare la rassegna Estate in Fortezza. A inaugurare il calendario di incontri alla Fortezza Firmafede sarà domenica 7 luglio alle 21.30 Alessandro Bergonzoni che presenterà lo spettacolo “Sempre sia rodato: 20 prove aperte al chiuso o viceversa”. “Di cosa si tratta?- ha scritto nella presentazione l’eclettico attore - di trattare: donne e uomini da persone, arte con immaginazione, bambini con effusione, volendo creare il ministero dell’intuizione, spasimando per Tutto e inscenando lunghi circuiti tra palco e platea. E arrivare a Tanto”. Per l’occasione nella serata del 7 luglio sarà inoltre presentata al pubblico la nuova attesa stagione di prosa che partirà nel mesi di ottobre del 2024 al teatro cittadino deli Impavidi diretto da Andrea Cerri.