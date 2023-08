La Meraviglia dei bambini al Festival della Mente

Sarzana (La Spezia) 29 agosto 2023 - Dodici appuntamenti dedicati ai più giovani accompagneranno le tre giornate dell’atteso Festival della Mente in programma a Sarzana da venerdì 1 a domenica 3 settembre. Nella ventesima edizione della rassegna l’attenzione sarà rivolta anche ai più giovani e giovanissimi con 12 appuntamenti curati da Francesca Gianfranchi, in cui i giovani partecipanti avranno la possibilità di incontrare artisti, scrittori, fotografi e scienziati che li accompagneranno in laboratori, incontri e passeggiate seguendo il filo conduttore di questa edizione che sarà la Meraviglia. Si inizia venerdì alla Fortezza Firmafede con la scrittrice Chiara Carminati e il fotografo Massimiliano Tappari che nel 2021 sono stati i vincitori del premio “Andersen” di Sestri Levante per il miglior libro fatto ad arte dal titolo Occhio Ladro che accompagneranno i partecipanti in un safari fotografico in giro per le strade della città. Per raccontare una storia e scoprire la Meraviglia anche nelle piccole cose quotidiane. Tutto può essere un’occasione per raccontare una storia o anche solo per destare la nostra meraviglia. Il programma di eventi per giovani si concluderà domenica alle 19 la compagnia Teatro Telaio di Brescia.