Si allungano i tempi per la consegna della stazione idrovora a Ameglia

L'apertura del cantiere





Ameglia (La Spezia) 5 marzo 2023 - Si allungano i tempi per la conclusione e consegna della stazione stazione idrovora realizzata alla foce del Canal Grande nella zona del Cafaggio nel Comune di Ameglia. Regione Liguria infatti ha firmato il prolungamento del cantiere per altri 40 giorni rinviando quindi al 10 aprile il termine inizialmente previsto per la fine di febbraio. Il cantiere è stato aperto nel luglio 2021 sulla sponda destra del fiume, all’inizio della strada che porta a Bocca di Magra ma durante i lavori, come ha spiegato l’assessore regionale alle infrastrutture e protezione civile Giacomo Raul Giampedrone, sono emerse criticità strutturali del tratto di canale contiguo all'area interessata dalla realizzazione delle vasche. Per questo motivo quindi la struttura commissariale di Regione Liguria ha concesso all'impresa una proroga sul cronoprogramma. L’opera che contribuirà alla riduzione del rischio idraulico nella piana amegliese ha avuto il costo complessivo di ben 6 milioni di euro.