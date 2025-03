Lutto nella sanità fiorentina: è morto il professor Riccardo Frosini

Firenze, 24 marzo 2025 – Cordoglio nel mondo della medicina per la scomparsa del professor Riccardo Frosini. L’azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi ricorda che era professore di malattie dell’apparato visivo alla facoltà di medicina e chirurgia dell’Università degli Studi di Firenze,. “Il professor Frosini – si legge in una nota – ha contribuito in modo significativo alla formazione di generazioni di professionisti, ricoprendo per anni il ruolo di presidente del corso di laurea per ortottista assistente di oftalmologia. Fino al 2011 è stato un punto di riferimento per l’oftalmologia pediatrica, sia presso la nostra Azienda che nell’ambito del coordinamento interaziendale con l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer».

L’intera Azienda Careggi si unisce al dolore dei familiari, degli allievi e di tutti coloro che lo hanno conosciuto e stimato.