Violenza di genere: una panchina rossa al centro sportivo “Andrea Fiaschi”

Prato, 23 novembre 20233 – “Oggi più che mai sentiamo il dovere e l’importanza di condividere l’evento di inaugurazione della “panchina rossa” a favore della lotta contro la violenza sulle donne in collaborazione con La Nara centro antiviolenza e con il patrocinio del Comune di Prato che si terrà al centro sportivo “Andrea Fiaschi” il 30 novembre”. Questo l’annuncio su Facebook della Scuola Calcio Èlite. “La violenza sulle donne è una responsabilità di tutti – si legge nel post - ed in particolare di chi, come noi, ha il grande privilegio di poter affiancare i bambini, non solo nella loro educazione sportiva ma anche affettiva. Il 30 novembre alle 19 presso il nostro impianto la cerimonia d’inaugurazione della panchina, che sarà preceduta da una partita amichevole tra una squadra del settore giovanile del CF2001 e la squadra della Fiorentina Femminile”.

