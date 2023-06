Un libro e un poster: i regali della Nazione per i lettori di Prato e Pistoia

Prato, 22 giugno 2023 - Un regalo per la città di Prato e un modo per riscoprire le nostre radici. È quello che Qn- La Nazione ha pensato per i suoi lettori. Domani, 23 giugno, in abbinamento gratuito al giornale, all'edicola si potrà ricevere il terzo volume «Prato com’era» che, con la penna di Roberto Baldi e le foto dell’archivio Ranfagni, prosegue nel racconto di altre storie della nostra città. Il volume, patrocinato dal Comune come i precedenti, e presentato durante una serata al Castello dell’Imperatore, è sostenuto da Publiacqua e concessionaria Palmucci. Ma Qn-La Nazione fa oggi anche un altro regalo editoriale ai suoi lettori pistoiesi, in particolare ai tifosi biancorossi. Per loro è stato immortalato un momento storico, quello delle emozioni vissute al termine di gara-4 della finale playoff per la promozione in serie A1, con il Pistoia Basket 2000 targato Giorgio Tesi Group. Era la sera del 17 giugno 2023. Ricorda l'impresa un poster speciale, in omaggio in allegato al quotidiano in edicola domani. La foto è quella diventata oramai iconica scattata (e gentilmente concessaci) da Sara Bonelli, fotografa ufficiale del Pistoia Basket 2000. Ci sono tutti gli eroi in maglia Giorgio Tesi Group: da capitan Gianluca Della Rosa a Lorenzo Saccaggi, Daniele Magrp, Carl Wheatle, Jordon Varnado, Zach Copeland, Matteo Pollone, Gabriele Benetti, Angelo Del Chiaro e Gregorio Allinei. E poi c'è tutto la staff tecnico e medico, e ovviamente la coppa dei campioni di serie A2. Un poster da conservare gelosamente che i nostri lettori potranno avere gratuitamente acquistando La Nazione.

Maurizio Costanzo