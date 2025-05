Biffoni e le Regionali: "Sì, sarò della partita. Giani ok sennò primarie"

A Matteo Biffoni nel novembre scorso il Pd pratese ha dato il compito di coordinare il programma per le elezioni regionali del prossimo autunno.

Un compito rilevante per dare a Prato una visibilità necessaria nello scenario toscano.

"Sì, e ne sono grato. Prato negli ultimi anni è diventata protagonista in Toscana e non solo. E’ uno dei risultati dei quali possiamo andare tutti fieri, a prescindere dal colore politico, perché siamo diventati punto di riferimento europeo come città e come distretto. Possiamo fare ancora meglio però".

Su quali punti fondamentali si basa il programma?

"Ci stiamo lavorando, ascoltando, passo passo, tutti. Certo, siamo pratesi, quindi sta emergendo un’attenzione approfondita, fino al dettaglio, per tutte le politiche di sviluppo della manifattura. La Toscana è una meraviglia, ma funziona bene, e Prato ovviamente è coinvolta in prima fila, se mettiamo in campo politiche per il lavoro e per la buona impresa. E poi tutela ferrea della sanità pubblica: a proposito, a breve apriremo la nuova palazzina dell’ospedale e ci vogliono medici e infermieri e una attenzione particolare al socio sanitario, in particolare al servizio di Rsa e il sostegno totale alla disabilità. Sullo sport impianti e studio di nuove modalità di gestione: ben vengano progettualità private che si intrecciano con risposte di interesse pubblico. E poi proseguire la rotta tracciata dalla straordinaria iniziativa del bonus nido".

Si torna a parlare di aeroporto ogni volta che si va al voto. La sindaca Bugetti ha alzato nuovamente la voce sul pericolo rumore e il governatore Giani l’ha rassicurata dicendo che il problema non esiste.

"La premessa è che il tema non è esclusivo del Pd, perché a Prato sono contrari all’aeroporto tutte le forze politiche presenti in Consiglio comunale. La sindaca ha fatto bene, ed è una posizione storica di Prato perché affermare che sulla città non ci sono impatti non è quello che dicono le carte. Tra un impianto per i rifiuti e l’allargamento di Peretola credo che per le nostre famiglie e imprese non ci siano dubbi su quale sia più necessario".

La Piana della Toscana centrale è basilare per l’esito del voto e anche per lo sviluppo toscano.

"E’ necessario che a quelle politiche di sostegno alla manifattura di cui si diceva prima si affianchino politiche di mobilità, di infrastrutture e di scelte politiche sui servizi, a partire dai rifiuti, che consentano azioni uniformi e in grado di dare risposte alla necessità di aziende che devono competere con il mondo".

Sono in corso contatti e confronti per la realizzazione del campo largo con Italia Viva e 5Stelle. Il Pd a Prato ha vinto inglobando il Movimento di Conte. Che prospettive ci sono praticabili secondo lei?

"A Prato il Movimemto è stato all’opposizione per tanti anni. Poi si sono ritrovati nelle politiche messe in campo dalle Amministrazioni che io ho avuto l’onore di governare e negli obiettivi del Pd. Tutto questo per dire che il campo largo è fattibile se c’è volontà politica. Quello che conta è non svendere obiettivi e ideali: bisogna parlarsi chiaro fin dall’inizio, ed essere consapevoli che la sfida di governo richiede pragmaticità e generosità. Quindi, bene lo sforzo che sta facendo il partito regionale per costruire questa alleanza larga".

L’area riformista dem di cui lei fa parte è rappresentata adeguatamente nel Pd pratese e nel Pd toscano?

"Esistono i congressi, chi vince guida il partito. Sicuramente a livello regionale servirebbe un confronto più assiduo su temi strategici, ma è una questione che riguarda tutto il partito non solo un’area. E il tema non è rappresentare adeguatamente un’area, ma è saper e poter portare nella discussione proposte, idee e anche osservazioni critiche quando servono, con la stessa dignità di chi è adesso maggioranza".

Giani bis?

"Finora non c’è stata, all’interno del partito regionale, un confronto sulla messa in discussione della ricandidatura di un governatore uscente che ha, per di più, un consenso molto alto. Mi sorprenderebbe moltissimo che adesso si aprisse quel fronte. In quel caso, non si potrebbe passare che dalle primarie".

Lei sarà della partita come candidato consigliere e locomotiva di voti. Vero?

"Sento un affetto e una richiesta di esserci che mi fa dire che io ci sono. È il minimo che posso fare: mettere a disposizione la mia esperienza da sindaco, una proposta politica condivisa con il Pd e con tutte le sensibilità politiche che vogliono una Toscana che sa crescere ed essere solidale al tempo stesso".

E’ indagato per l’alluvione del novembre 2023. E’ tranquillo?

"Essere tranquillo quando hai sulla testa un’accusa di quel genere è un concetto forte. Sono di sicuro tranquillo di aver fatto tutto con impegno e in coscienza, come sempre. Sono tranquillo perché il sistema di protezione civile ha sempre lavorato con competenza e abnegazione. Fu un evento eccezionale, abbiamo fatto tutto quel che era necessario e possibile, da subito. Sono tranquillo come lo sono stato sulla vicenda Creaf, dove ho avuto assoluzione piena in primo grado, pienamente confermata in appello. Poi a queste vicende non ti abitui mai, io non riesco a farmele scivolare addosso".

Prato lascia questo mandato regionale con un assessore, Stefano Ciuoffo, e un consigliere regionale, Marco Martini. Copione da replicare?

"Prato è doveroso che abbia sia rappresentanza che voce in capitolo nelle scelte regionali. E poi potremmo riuscire a esprimere anche due consiglieri. È già successo. Sulla giunta le dinamiche sono molte, sicuramente Prato ha un peso fondamentale in Toscana. Comunque ci sarà tempo, adesso non è il momento di pensarci".

E se le dicessero di fare l’assessore?

"Ribadisco che è davvero prematuro parlarne. Questo detto, cosa c’è di più nobile in politica che servire il proprio territorio?".

Luigi Caroppo