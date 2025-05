Chiedimi come sto: i giovani attori al Metastasio

Questo pomeriggio alle 17.30 al Teatro Metastasio andrà in scena Chiedimi come sto, la dimostrazione finale di Don’t let me down! Fiorire nell’abbandono, il laboratorio teatrale per adolescenti condotto da Angela Antonini, inserito nel progetto Prato Comunità Educante promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Prato con il sostegno del gruppo Intesa Sanpaolo. Lo spettacolo è il risultato di un percorso lungo sette mesi durante il quale un gruppo di ragazzi e ragazze tra i 14 e i 21 anni hanno esplorato le varie declinazioni della parola abbandono unendole a quelle della parola fiorire.

Il loro lavoro si è sviluppato attraverso la pratica della spoken word, una forma di poesia live espressa oralmente che si colloca ai margini della forma e che consente di raccontare storie personali immerse nella cadenza e nei beat dell’hip hop, del rock, del punk, del rap. È una forma inclusiva di poesia, uno spazio creativo e generoso per nuove idee e suoni poetici per fiorire e crescere. La necessità di raccontare e di raccontarsi attraverso una forma poetica e musicale, implica il rapporto con un processo di resistenza e ribellione, dove ribellione sta per capacità di trasformare le difficoltà del mondo in una propria visione e immagine, in poesia, in un petalo di fiore, in piuma. Chiedimi come sto è dunque una riflessione divertita e spiazzante sul percorso di crescita personale e collettiva, incentrato sulla poesia come atto di denuncia sociale, forte ma gentile. La pratica di “spoken word poetry” rappresenta la nuova frontiera della poesia: una forma, divenuta virale tra i giovani di tutto il mondo, che favorisce l’aggregazione, contrasta l’isolamento e l’abbandono scolastico, permettendo agli adolescenti in scena, di esprimere senza timore le loro idee trovando così una voce per “manifestarsi e manifestare”. Un’inchiesta poetica come forma espressiva democratica, che valorizza la funzione rivoluzionaria della parola.

In scena al Teatro Metastasio oggi pomeriggio ci saranno i partecipanti al laboratorio, ecco i loro nomi: Taddeo Barberis, Elisabetta Capra, Samuele Cervaroli, Niccolò Cipriani, Virginia Di Bene, Andrea Grassi, Mattia Innocenti, Lucia Logli, Sofia Mauro, Emmanuel Okojie, Aurora Pini, Iacopo Scalzi, Giulia Storai, Stella Sutermani, Chiara Villareale. L’ingresso allo spettacolo Chiedimi come sto è gratuito e aperto a tutti.