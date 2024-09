Da Prato agli Stati Uniti: il cestista Zhao firma con i Cold Hearts

Prato, 22 settembre 2024 - Da Prato, dove è nato, agli Stati Uniti, passando per Varese L'ascesa di Wei Lun Zhao, cestista classe 2005 (che proprio lo scorso 8 settembre ha compiuto 19 anni) sembra insomma proseguire a pieno ritmo, visto che dopo aver lasciato l'Italia ed essere approdato negli “States” è stato scelto pochi giorni fa come prima scelta dai Cold Hearts: giocherà nella “Overtime League”.

Si tratta di una lega giovanile creata a Atlanta nel 2021 e che in questi anni ha rappresentato un'alternativa per le giovani promesse NBA (e non solo). Un nuovo capitolo, nella carriera di Zhao: alto 182 centimetri per 74 chili di peso, già nel 2021/22 aveva esordito in Serie A1, non ancora diciassettenne con l'Openjobmetis Varese (nella città in cui è cresciuto).

Nel corso delle ultime stagioni ha incrementato il bottino di presenze portandolo a cinque, riuscendo anche a segnare i primi tre punti e ad esordire in Europe Cup. Si era fatto le ossa in B ed avrebbe dovuto guidare nei mesi scorsi la formazione giovanile del club lombardo anche alla Finali Nazionali U19 di Chiusi, ma scelse alla fine di non partecipare alla competizione per rispondere alla convocazione del commissario tecnico della Nazionale maggiore cinese, Sasha Djordjevic.

Sarebbe stata anche questa sua decisione ad incrinare i rapporti con la società lombarda: per lui si era parlato di un interesse del Bayern Monaco, prima di ipotizzare un riavvicinamento a Varese per un rinnovo di contratto.

Alla fine però, ha optato per una soluzione radicale, cambiando Paese e continente. Ma chissà che la scelta non possa pagare: l'Nba, il campionato di basket più prestigioso del mondo, da un certo punto di vista non è poi così lontano. Toccherà a lui guadagnarselo nei prossimi anni, a suon di prestazioni di livello.

G.F.