Volley Prato, impegno tosto C’è il posticipo contro Modena

La Kabel sfida Villadoro. Impegno casalingo per il Volley Prato che, reduce dalla vittoria contro Foligno, si rigetta nel campionato di serie B nazionale maschile affrontando una delle migliori formazioni del torneo. Si gioca oggi pomeriggio in posticipo alle 17.30 al Gramsci Keynes (arbitri Salvati e Tawfik) e per la squadra di coach Novelli l’avversaria è la Villadoro Modena. Gara sulla carta che promette spettacolo. Modenesi reduci dalla vittoria sulla Sir Safety ma anche dalle precedenti sconfitte fuori casa contro Italchimici e Foligno. Squadra di talento ed esperienza Villadoro con una spiccata predilezione per le gare casalinghe dove attaccanti come l’opposto Benincasa, Soli, ex Anderlini, e Mocelli danno il meglio anche al servizio. Attenzione poi a lasciare ricezione facile agli emiliani capaci con Martinelli di innescare al meglio due centrali forti come Bombardi, anche lui ex Anderlini, e Ronchetti. Per la Kabel la voglia di aprire una nuova striscia vincente e di non mollare la presa sulla parte alta della classifica.