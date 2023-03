Venti medaglie per la Futura Tra i migliori Dondini e Di Perna

Venti medaglie complessive, che hanno garantito al club la quarta posizione nella classifica delle società con 153 punti. Questi i riscontri ottenuti dai giovanissimi nuotatori della Futura, impegnati pochi giorni fa nella trentottesima edizione del "Trofeo della Liberazione" di Calenzano. Una rassegna di nuoto alla quale hanno partecipato giovani agonisti provenienti da tutta la Toscana, gareggiando nelle varie categoria. E anche il contingente pratese ha ben figurato, a ben vedere. Sono infatti saliti sul gradino più alto del podio Luca Dondini nei 400 stile (oltre ad un argento nei 100 rana) Maria Francesca Di Perna nei 100 dorso, Christian Bresci nei 100 farfalla e nei 200 stile (in aggiunta ad un argento nei 100 stile) Alessia Mazzoni nei 50 stile (terza nei 100 misti) e Pascal Branda nei 200 stile (secondo poi 50 farfalla). Medaglia d’argento per Niccolò Barni nei 50 farfalla e nei 200 stile, Vittoria Gestri nei 50 e nei 100 stile, Achille Campani nei 50 dorso (con un bronzo nei 100). Medaglia di bronzo per Samuel Bochicchio nei 200 stile, Duccio Vaiani nei 50 dorso, Iole Rindi nei 50 farfalla ed Edoardo Perillo-Marcone nei 50 stile. Alla manifestazione hanno preso parte con buoni risultati complessi anche i vari Giovanni Fambrini, Margherita Naldi, Emma Rose Bertini, Alberto Paoli, Leonardo Giusti, Vittorio Lanubile, Mariachiara Armenti, Diego Tempestini Marqueno, Alessio Salomoni, Dalia Parretti, Alessandro Tasselli.

