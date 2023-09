Usciti i nuovi calendari Prima e seconda, ci siamo

Quasi tutte le formazioni di Prato e provincia militanti in Prima e Seconda Categoria hanno avuto modo di debuttare in Coppa Toscana domenica scorsa, con alterne fortune. E fra poco meno di una decina di giorni, si concretizzerà anche l’esordio in campionato, visto che la LND ha ufficializzato proprio ieri i calendari. Entrambi i campionati prenderanno il via il prossimo 17 settembre alle 15.30, con la "regular season" che si concluderà nel maggio del 2024 per poi lasciare spazio a playoff e playout. Iniziando dalla Prima Categoria, che vede Jolo e C.F. 2001 intenzionati a confermare quanto di buono fatto nella scorsa stagione e ad alzare ulteriormente l’asticella, se possibile. Per quel che concerne l’esordio, il C.F. targato Ermini (nella foto, a destra, il nuovo tecnico del C.F. 2001, Filippo Ermini) andrà nella tana della temibile Sancascianese, mentre lo Jolo ospiterà il Cerbaia.

C’è attesa anche il CSL Prato Social Club, che dopo aver dominato nella scorsa stagione in Seconda vuole consolidarsi anche nella nuova categoria iniziando dalla trasferta con il Gambassi. Occhio agli incroci: il 22 ottobre si terrà CSL Prato Social Club – Jolo, il 5 novembre sarà la volta di C.F. - Jolo e il 10 dicembre ecco CSL Prato Social Club – C.F. 2001. Le favorite del raggruppamento sono ad occhio Quarrata (guidato in panchina da Francesco Fabbri, che ha lasciato il Maliseti Seano dopo quattro anni) ed Amici Miei, retrocesse dalla Promozione. Ma tutte e tre le pratesi possono comunque disputare un torneo di livello.

Tornando a domenica 17, alla stessa ora, si concretizzerà però anche il "taglio del nastro" del campionato di Seconda Categoria. Con una prima giornata particolarmente impegnativa.

Il Chiesanuova riceverà la Cintolese e il Montemurlo Jolly attenderà il Montalbano Cecina, mentre le altre esordiranno in trasferta: La Querce giocherà contro l’Atletico Casini Spedalino, il Prato Nord con il neopromosso Borgo a Buggiano, la Galcianese con il Montale Pol.90 Antares. Da segnare sul calendario il quarto turno, che si concretizzerà il prossimo 8 ottobre, con una serie di incroci intraprovinciali iniziando da Galcianese – Montemurlo Jolly e Prato Nord – La Querce. Chiusura con il girone F: si inizia con Daytona – Vernio, Laurenziana – Tavola, Mezzana – Eurocalcio Firenze, Pietà – Rinascita Doccia, Prato Sport – Santa Maria, Sesto – Poggio a Caiano e Virtus Rifredi – Virtus Comeana.

Le "sfide interne" partiranno dalla seconda giornata, con Poggio a Caiano – Pietà e Vernio – Prato Sport. Prima di allora però, diversi club saranno impegnati a scendere in campo per il secondo turno delle coppe, già programmato per il prossimo weekend. E l’obiettivo sarà a questo punto quello di sfruttarlo per affinare ulteriormente la condizione atletica e gli automatismi di gioco. Con il conto alla rovescia che può già partire.

Giovanni Fiorentino