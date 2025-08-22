US Open, Stefanini approda al terzo turno preliminare: il "main draw" è più vicino

Prato, 22 agosto 2025 – Un netto 6-1, 6-4, rispettando il pronostico. E Lucrezia Stefanini può festeggiare, almeno per il momento: con la vittoria contro la canadese Carol Zhao, ottenuta nelle scorse ore, la tennista di Carmignano approda al terzo turno eliminatorio degli US Open. La qualificazione al tabellone principale della competizione dista adesso solo un match ed il traguardo è più vicino. Negli Stati Uniti, Lucrezia aveva debuttato nel primo turno delle qualificazioni battendo l'esperta Vitalia Diatchenko per 7-6 (6), 6-2. Per qualificarsi al “main draw”, la ventisettenne carmignanese dovrà adesso superare il terzo turno: ad attenderla c'è la ventiduenne statunitense Hina Inoue. Stefanini parte con i favori del pronostico, ma la rivale potrà contare sul sostegno del pubblico di casa. Dalla sua parte, potrà invece contare sull'esperienza per tentare di cogliere quella che per lei sarebbe la vittoria numero 341. Senza contare che la qualificazione al tabellone principale di uno dei tornei tennistici più prestigiosi al mondo le consentirebbe di risalire nel ranking WTA.

G.F.