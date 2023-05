"Una stagione piena di difficoltà Ma il gruppo è riuscito a superarle"

"Mi sembra assurdo che stiamo a parlare di salvezza, ma purtroppo è la realtà. Per questo non riesco ad essere completamente soddisfatto, anche se va riconosciuto a questo splendido gruppo il fatto di aver superato tantissime difficoltà. Avremmo meritato ben altro tipo di campionato". Da una parte si legge il respiro di sollievo della tranquilla salvezza ottenuta nel volto di Lucio Brando, allenatore del Prato, a fine partita. Dall’altra, però, il tecnico biancazzurro ancora fatica a digerire il fatto che la sua squadra non sia riuscita a lottare per i play off: "Mi sarebbe piaciuto arrivare a questo punto ed essere ancora in corsa per qualcosa di ben più importante. E’ stato un campionato pieno di difficoltà, ma adesso la squadra sta bene, ha ritrovato fiducia e convinzione – insiste Brando, che poi parla del match pareggiato con l’Aglianese -. Non è stata una gara semplice. Sapevamo che ci avrebbero aspettati molto bassi: trovare spazi era molto difficile. Poi siamo andati in svantaggio e l’Aglianese si è chiusa ancora di più. Ma abbiamo anche oggi (ieri, ndr) creato tantissime occasioni e dominato la gara per mentalità e dal punto di vista del gioco. Per strada abbiamo lasciato troppi punti per puntare a qualcosa di diverso. Ora chiudiamo al meglio pensando alla partita di Scandicci, perché ancora la stagione non è finita". I biancazzurri con 49 punti sono comunque matematicamente già salvi.

L. M.