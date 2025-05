Prato per la vita, le foto della tappa di Mezzana

Prato, 21 maggio 2025 – Nonostante il nubifragio che ha colpito la zona nelle ore serali, la quinta tappa del circuito podistico “Prato per la vita” si è regolarmente svolta a Mezzana, facendo registrare una buona partecipazione. La manifestazione, organizzata in collaborazione con le società podistiche locali e sotto l’egida del Comitato Uisp di Prato, rientra in un circuito podistico itinerante che, ogni settimana, propone uno o due appuntamenti, variando di volta in volta il luogo di partenza. Anche quest’anno il calendario prevede in tutto 13 tappe, distribuite nel periodo compreso tra il 6 maggio e il 19 giugno, come riportato nel calendario ufficiale Uisp.

Qui le foto di Regalami un sorriso

Confermata la formula vincente: iscrizione simbolica a 2 euro, con l’intero incasso — detratte le spese organizzative — destinato a sostenere due importanti realtà del territorio: l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti e l’associazione Vagamonti APS, impegnata nel supporto a persone con disabilità motorie, temporanee o permanenti. Le camminate prevedono partenza libera tra le 19.15 e le 20.00, con percorsi differenziati: uno principale di 8/9 km e una mini camminata di 4/5 km, per coinvolgere un pubblico ampio e variegato.

Il prossimo appuntamento è fissato per giovedì 22 maggio a Borgonuovo, poi toccherà alla tappa di Seano. Il servizio fotografico dell’evento è curato dalla Ets Regalami un Sorriso.

Le prossime tappe del circuito Uisp sono: