Prato per la vita: si corre insieme

Prosegue con entusiasmo il circuito “Prato per la Vita” 2025, giunto alla sua quarta tappa, che si è svolta a Iolo con la partecipazione di oltre 120 podisti.

La manifestazione, promossa sotto l’egida del Comitato Uisp di Prato e organizzata in sinergia con le società podistiche del territorio, si conferma un appuntamento atteso e partecipato. Il circuito, itinerante e articolato su 13 appuntamenti settimanali, propone in alcuni casi due eventi a settimana, variando di volta in volta il luogo di partenza.

Confermato anche quest’anno il format solidale che tanto successo ha riscosso nelle edizioni precedenti: una quota d’iscrizione popolare di 2 euro, il cui ricavato – al netto delle spese organizzative – sarà devoluto a due realtà impegnate nel sociale. Beneficiarie saranno l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti e la Vagamonti Aps, attiva nell’assistenza a persone con deficit motori temporanei o permanenti.

Ogni tappa prevede partenza libera dalle 19.15 alle 20 e offre due possibilità di percorso: uno di circa 8/9 km e una mini camminata di 4/5 km, adatta a tutti.

Il calendario prevede in totale 13 camminate ludico-motorie, in programma dal 6 maggio al 19 giugno, come indicato nel calendario Uisp. Il prossimo appuntamento è fissato per martedì 20 maggio a Mezzana.