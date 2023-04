Tushe, battere Mestrino per il sorpasso

La seconda squadra della Gruppo

AF Tushe Prato chiude la propria stagione oggi al PalaKeynes affrontando il Mestrino. Nell’ultima giornata di regular season del campionato di serie A2 femminile, le pratesi sono chiamate a cercare di conquistare un comunque platonico quarto posto, posizione in questo momento detenuta proprio dalle avversarie di turno che hanno un solo punto di vantaggio. Operazione sorpasso dunque per Claudia Guida e le sue giocatrici, che scenderanno in campo alle ore 17. In serie B maschile di pallamano si è invece giunti all’ottava giornata di ritorno, che vede impegnate la Medicea Handball Poggio a Caiano sul campo del Ginnastica Spezia e la seconda squadra della Pallamano Prato su quello del Mugello United. In classifica, i poggesi sono quarti con 23 punti all’attivo, i pratesi settimi con 16 dopo che nel turno precedente i primi sono stati sconfitti in casa dall’Olimpic Massa Marittima (29-31) ed i secondi sempre sul terreno amico dal Ginnastica Spezia (23-25). In testa alla graduatoria c’è sempre il Follonica con 32 punti.

M.M.