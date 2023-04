Torneo Regioni Ci saranno tre pratesi

Andrea Diffini, Samuele Gonfiantini e Gabriele Morosi. Sono tre i calciatori pratesi convocati nelle rispettive categorie per prendere parte, in rappresentanza della Toscana, al torneo delle Regioni, manifestazione giunta alla 59esima edizione e in programma fino al 27 aprile fra Piemonte e Valle d’Aosta. Dodici gli impianti che ospiteranno 142 partite fra Juniores, Allievi e Giovanissimi. Partendo dai più grandi, a rappresentare Prato nella Juniores ci sono il difensore Andrea Diffini e l’esterno Samuele Gonfiantini. Morosi è invece inserito nella categoria Giovanissimi. Passando ai match il primo sorriso per la Toscana nella fase a gironi è arrivato proprio dai Giovanissimi, vincenti 3-1 all’esordio contro la Campania, con Morosi titolare fin dal primo minuto. Ko invece 1-0 la Juniores sempre contro la Campania, con Diffini e Gonfiantini entrambi in campo per quasi tutto il match. Nella seconda giornata pari per i Giovanissimi 2-2 contro la Liguria.