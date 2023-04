Timec, duello con Rione Firenze Match decisivo per la promozione

Ultimi minuti di campionato da brividi nel girone B della serie C2 di calcio a cinque. La Timec Prato si presenta infatti in testa alla classifica nella conclusiva giornata di regular season con due punti di vantaggio sul GF Rione Firenze, che sarà proprio il suo avversario domani. Al pattinodromo di Maliseti (inizio alle 21.45), quindi, andrà in scena una vera e propria finale per la promozione diretta, con la squadra allenata da Christian Bini Conti che però avrà due risultati su tre a propria disposizione. Questo a seguito dei risultati vincenti di entrambe le contendenti nella penultima giornata (la Timec ha vinto 5-1 sul campo dell’Atletico Fucecchio terzo della classe). Con un bel successo nella penultima giornata il San Giusto (3-2 nello spareggio anticipato giocato sul campo del Centro Storico Lebowski) ha invece già messo al sicuro il quarto posto e la semifinale playoff, che dovrà disputare proprio contro l’Atletico Fucecchio. Nel turno precedente vittoria anche per il No Sense Prato (5-4 sulla Sestoese) e sconfitta per La Querce (3-5 con l’Atletico Pistoia). Queste le gare di domani: San Giusto-Atletico 2001, La Querce-Centro Storico Lebowski, Alfieri Campi-No Sense. Terminato invece il campionato di serie C1, con la Verag Villaggio che ha chiuso 1-1 con il La 10 Livorno e confermando il suo ottimo quarto posto con record di punti conquistati.

M. M.