Dragons sconfitti in gara-1: San Vincenzo vince 78-70 e si avvicina al titolo

Falsa partenza per i Dragons nella serie di finale. Alle Toscanini passa con il punteggio di 78-70 San Vincenzo, che mercoledì avrà la chance di chiudere il conto sfruttando il fattore casalingo di gara-2. Peccato, perché la squadra di coach Banchelli, che in regular season aveva vinto entrambe le gare disputate contro i livornesi, era riuscita a stare davanti anche con un buon margine fino all’intervallo lungo. Poi però gli ospiti sono venuti fuori con prepotenza e per i Dragons non c’è stato più nulla da fare.

Partenza in salita, comunque per i pratesi, che al termine del primo quarto erano sotto di un punto (20-21). Ottimo però il recupero nel secondo con un parziale di 28-17 a favore di Iardella e compagni, macchiato in avvio dall’espulsione diretta di Pacini (al 10’59’’) e nel finale da qualche errore di troppo, come quello di Magni che perde palla in attacco e consente a Bertini di accorciare con un canestro da tre. All’intervallo lungo si va dunque sul 48-38 che sembra rassicurante ma in realtà non lo è, perché San Vincenzo a suon di triple vola via, operando il primo sorpasso al 5’ del terzo quarto (48-49) grazie ad un parziale ‘mortifero’ di 0-11.

C’è la reazione dei Dragons ma è troppo flebile (il controsorpasso di Iardella del 51-49 dura pochissimo) e così si va all’ultimo break sul 55-59. Nell’ultimo quarto i Dragons non riescono più a rifarsi sotto e gli ospiti hanno buon gioco nel conservare il vantaggio che a tratti pure si dilata. Finisce 78-70 ed ora per i Dragons diventa fondamentale andare mercoledì ad espugnare il PalaGiovani di San Vincenzo, dove peraltro quest’anno hanno già vinto.

Il tabellino di gara-1 dei Dragons: Manfredini 6, Marini 8, Iardella 15, Magni 11, Staino 3, Berni 12, Rosati, Smecca 6, Paloscia, Salvadori 6, Torrini, Pacini 3. Coach: Banchelli. E di San Vincenzo: Bongini 1, Guerrieri, Ricci, Bazzano, Bruno Ceriglio 12, Giovani 11, Bertini 8, Pagni, Mezzacapo, Bianchi 11, Ferraresi 12, Zanassi 23. Coach: Baroni.

Massimiliano Martini