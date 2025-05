Handbike, Giagnoni terzo ai campionati italiani di paraciclismo

Prato, 26 maggio 2025 - Castagneto Carducci ha ospitato pochi giorni fa i campionati italiani di paraciclismo. E Christian Giagnoni è salito sul gradino più basso del podio, riuscendo a conquistare il terzo posto nella categoria “MH4”. L'handbiker di Montemurlo, in forza al Tigullio Handbike Team, ha così agguantato una medaglia di bronzo, confermando le buone impressioni lasciate in questo inizio di stagione. E' però il Giro d'Italia la vera “terra di conquista” per Christian, considerando che si era regolarmente piazzato sul gradino più alto del podio nella classifica generale consecutivamente dal 2016 al 2021 (fatta eccezione per l'edizione 2020, non svoltasi a causa del Covid). Aveva poi deciso di alzare l'asticella e di gareggiare maggiormente in Europa, riuscendo ad agguantare a suon di risultati anche la convocazione in Nazionale per i Mondiali. Il Giro però è pur sempre il Giro e dopo un triennio di lontananza, il richiamo si è fatto irrinunciabile: l'ex-capitano dell'Hockey Prato è tornato a disputare la “corsa in rosa” a pieno titolo lo scorso anno per un'avventura si è conclusa con il sesto successo. E dopo un primo ed un secondo posto, Giagnoni ha già conquistato la maglia rosa, in attesa della terza tappa che si terrà a Basiglio il prossimo 1 giugno.

G.F.