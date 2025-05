Centro Minibasket Valbisenzio eliminato dai playoff: sconfitta contro Polisportiva Alberto Galli

La stagione del Centro Minibasket Valbisenzio si chiude non senza rammarico.

I biancoblu, dopo essere stati in vantaggio nella serie di semifinale playoff di Divisione Regionale 1 grazie al successo nel primo atto, cedono il passo in gara 3 alla Polisportiva Alberto Galli, che bissa il successo nel secondo appuntamento, piazzando il colpaccio al PalaNenni e conquistando così l’accesso all’atto conclusivo. La formazione allenata da Paolo Bertini si arrende sul parquet amico con il punteggio di 64-77 e viene eliminata dalla corsa promozione. Come accaduto in gara 2, l’avvio è favorevole ai pratesi, che al termine della prima frazione sono avanti di cinque lunghezze sul 24-19.

La reazione degli ospiti nel secondo periodo è veemente e i locali vengono ripresi a quota 34. Gli animi si accendono, la terna arbitrale fischia un fallo tecnico dietro l’altro e a farne le spese è Navicelli, che viene espulso.

Gli aretini ne approfittano per scappare via, ma per Bonari e compagni ci pensa Biagi a limitare i danni. Al 20’ siamo 34-43. Al rientro dagli spogliatoi gli attacchi sono sterili ed entrambe le sfidanti segnano con il contagocce.

A 10 minuti dal termine il tabellone luminoso recita 44-56. Nell’ultimo quarto Lucchesi (18 punti) e ancora Biagi (13) ci provano, ma le giocate di Bartolozzi, Gironi e Fedeli mettono la parola fine sulle speranze dei lanieri. Dopo l’ultima sirena, il pubblico di Vaiano - accorso numeroso per seguire il match - applaude i propri beniamini, nonostante l’eliminazione.

Va così in archivio un’annata comunque positiva per il Centro Minibasket Valbisenzio, contraddistinta da una prima parte di campionato da protagonista. Poi un leggero calo nel girone di ritorno (anche quattro sconfitte consecutive prima dei playoff) e il terzo posto finale nella classifica del girone B.

Francesco Bocchini