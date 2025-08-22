Serie B, il pratese Montagnolo debutta con il Frosinone

Prato, 22 agosto 2025 – Il debutto in Coppa Italia, pochi giorni fa, è stato positivo considerando l'1-0 inflitto al Monza. Ed il 24 agosto prossimo, alle 21, Renato Montagnolo debutterà come vice-allenatore del Frosinone nella prima giornata del campionato di Serie B 2025/26 davanti ai tifosi ciociari, contro l'Avellino. In Ciociaria, il trentacinquenne pratese è arrivato come secondo di mister Massimiliano Alvini, ricostituendo così nel Lazio quel sodalizio nato sin dai tempi dell'Albinoleffe e della Serie C. A quei tempi oltretutto, Montagnolo si trovò a dover sostituire il proprio mentore per qualche partita e diventò a soli 28 anni, nel 2018, l'allenatore più precoce fra i professionisti (grazie ad una deroga federale). La coppia si era poi ricomposta nell'estate del 2019 a Reggio Emilia, con ottimi risultati: sotto la loro guida, il club emiliano passò dalla Serie D alla cadetteria in un solo anno, sfruttando il ripescaggio prima e i playoff-promozione poi. E dopo un'ottima stagione con il Perugia, nel 2022 si erano spalancate per entrambi le porte della Serie A al timone della Cremonese. Nemmeno l'avventura allo Spezia, che avrebbe dovuto rappresentare il rilancio in B, si è chiusa nel migliore dei modi. E nello scorso torneo, i due hanno cercato di conquistare la salvezza con il Cosenza, per un'impresa dall'alto tasso di difficoltà non riuscita nemmeno allo staff tecnico arrivato in Calabria dopo il loro esonero. Montagnolo cerca insomma riscatto insieme al suo maestro, a Frosinone. E l'inizio, se non altro, è stato incoraggiante.

G.F.