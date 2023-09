Scontro diretto per la Promozione: Maliseti Seano vs Pieve Fosciana

Scontro diretto con una contendente per la salvezza per il Maliseti Seano. La squadra amaranto oggi pomeriggio alle 15.30, per il debutto casalingo nel girone A di Promozione, ospiterà il Pieve Fosciana, attualmente ancora a secco e in fondo alla classifica. "Non sarà una partita semplice. Giocheremo contro un avversario tosto, abituato a fare questa categoria e che, come noi, è a caccia di punti importanti per raggiungere il prima possibile la quota salvezza – commenta Piero Carovani, allenatore del Maliseti Seano -. E’ uno scontro diretto a tutti gli effetti. Il Pieve Fosciana ha carattere e determinazione. Faranno una partita gagliarda e il nostro campo, che non è un biliardo, favorirà una gara molto muscolare dove le seconde palle potrebbero essere determinanti. I ragazzi devono calarsi velocemente in queste dinamiche e cercare di ottenere il massimo anche dalle situazioni ‘sporche’. E’ una partita nella quale sarebbe importante far punti". Sicuramente assente, nelle fila pratesi, lo squalificato Del Bianco in attacco.