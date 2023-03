Salvezza sempre più lontana Il Prato sconfitto all’Estraforum

Prato Calcio a cinque

5

Sp. Hornets Roma

8

PRATO CALCIO A 5: Giannattasio, Pinzi, Luis Garcia, Soto, Piccioni, Angelillis, Lucchesi, Brunetti, Cellini, Chiti, Del Greco, Buti. All.: Bearzi.

SPORTING HORNETS ROMA: Apollonio, M. Medici, Faziani, Mejuto, Vicalvi, Filipponi, El Khalif, Stoccada, Ramazio, Cittadini, Porcari, Santangelo. All. A. Medici.

Arbitri: Minardi (Cosenza) e Dessi (Oristano); crono Puvia (Carrara).

Marcatori: pt 2’24’’ Stoccada (SH), 7’47’’ M. Medici (SH), 11’22" Stoccada (SH), 12’03’’ Mejuto (SH); st 2’45’’ Piccioni (P), 2’57’’ Stoccada (SH), 5’28’’ El Khalif (SH), 6’56’’ e 8’23’’ Soto (P), 13’47" Stoccada (SH), 16’41’’ Lucchesi (P), 18’31’’ su tl Stoccada (SH), 18’53’’ Lucchesi (P).

Note: espulsi al 1’01’’ pt Giannattasio (P) e al 12’15’’ st Cellini (P).

E’ troppo tardiva la reazione del Prato Calcio a 5 e per i biancazzurri sfuma la conquista dei tre punti che avrebbero potuto dare nuovo impulso alle loro speranze di salvezza. All’Estraforum Kobilica, contro lo Sporting Hornets arriva l’ennesima sconfitta (5-8) ed a solo tre giornate alla conclusione della regular season la situazione per il tecnico Bearzi ed i suoi si fa sempre più complicata. Piccioni e compagni perdono una partita-chiave nel primo tempo, chiuso sotto 0-4 e con il portiere Giannattasio espulso dopo un minuto di gioco. Meglio la ripresa ma alla fine la rimonta resta un miraggio e la salvezza sempre più lontana, sebbene dopo la ventisettesima giornata non sia cambiata la distanza dal Città di Massa, sconfitto 2-5 a Cesena.

Massimiliano Martini