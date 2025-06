Arti marziali, tris di medaglie per il Kyu Shin Ryu Prato

Prato, 22 giugno 2025 - Medaglie e piazzamenti di vertice, arrivati in due competizioni. Momento positivo per il Kyu Shin Ryu Prato, stando ai riscontri ottenuti dagli atleti pratesi nel corso delle ultime trasferte in ordine cronologico. Partendo dal “Trofeo Lamberti” di Figline Valdarno: Francesco Dai ha ottenuto una medaglia d'argento nella categoria “cadetti -60 kg”, mentre Armando Vela ha agguantato un bronzo nella categoria “esordienti B -46 kg”. In contemporanea, si è svolto anche il campionato regionale “cadetti” ed il miglior risultato per il sodalizio pratese è stato colto da Oreste Hurtado Martinez, capace di conquistare una medaglia d'argento nella categoria “-81 kg” cedendo solo all'ultimo atto contro un agonista più esperto. A quest'ultima kermesse ha preso parte anche Emanuele Torracchi, chiudendo in nona posizione nella categoria “-66 kg”. Podi arrivati infine a poco tempo di distanza dai piazzamenti di Elena Guarducci, laureatasi di recente vice-campionessa nazionale ad Ancona dopo aver centrato il secondo posto nell'ambito del Campionato Nazionale Universitario di judo. E su queste basi, il club può continuare a pianificare le prossime uscite con maggior fiducia.

G.F.