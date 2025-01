Rugby, i Cavalieri perdono il "derby del tessile": al Chersoni passa Biella

Prato, 18 gennaio 2025 - “Le prime due mete dei nostri avversari sono arrivate in maniera fortunosa, ma loro sono stati bravi a gestire la gara. Ho visto degli spunti positivi, ma su altre cose dobbiamo lavorare. Peccato anche per la meta sfumata”. Il direttore sportivo dei Cavalieri Union, Francesco Fusi, ha così commentato lo stop dei Cavalieri maturato nella prima gara di campionato dell'anno. Il Biella secondo nel girone 1 si è aggiudicato il “derby del tessile”, imponendosi per 26-15 al Chersoni nella nona giornata del torneo. E adesso, gli uomini di Alberto Chiesa dovranno concentrarsi sulla prossima gara: a Iolo arriverà Capitolina e vincere è una priorità, per la classifica e per il morale. CAVALIERI UNION PRATO SESTO: Fondi; Castellana, Marioni, Magni, Nistri; Puglia (cap.), Renzoni (70’ Marzucchi); Facchini (62’ Trivilino), Reali (36’ Dalla Porta); Righini; Ciampolini, Mardegan (44’ Casciello); Jankarashvili (41’ Sassi), Di Leo (60’ Scuccimarra), Sansone (46’ Rudalli). Non entrato: Guidoreni. All. Alberto Chiesa BIELLA RUGBY: Ghelli; Morel, Travaglini, Gilligan, Nastaro (71’ Moretti); Price, Loro (68’ Ventresca); Vezzoli, Perez Caffe, Mondin (64’ Passuello); F. Righi, Panaro (46’ De Biaggio); Lipera (61’ Vecchia), Scatigna, De Lise (49’ J.M. Ledesma). Non entrato: Grosso All. Alberto Benettin Arb.: Carmine Marazzo (Viterbo) AA1 Claudio Castagnoli (Livorno), AA2 Gabriele Marinai (Livorno) Marcatori: p.t. 3’ m. Nastaro tr Price (0-7), 9’ m. Nastaro n.t. (0-12), 13’ m. Nastaro tr. Price (0-19), 35’ m. Facchini tr. Puglia (7-19). s.t. 45’ c.p. Puglia (10-19), 10’ m. Price tr. Price (10-26), 54’ m. Facchini n.t. (15-26) G.F.