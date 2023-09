Primo punto Il Prato rimonta e strappa il pari

Prato

1

Ravenna

1

PRATO (3-4-3): Balducci; Vitale (46’ Demoleon), Monticone, Angeli; Stickler, Cela (88’ Piccoli), Trovade (64’ D’Agostino), Lambiase; Addiego Mobilio, Tedesco, Marangon (48’ Gemignani). All. Falasca.

RAVENNA (3-4-1-2): Cordaro; Agnelli, Esposito, Magnanini; Mancini (73’ Spezzano), Campagna, Rrapaj, Marino (62’ Vinci); Nappello (81’ Sare, 90’ Boccardi); Pavesi, Tirelli (61’ Alluci). All. Gadda.

Arbitro: Rodigari di Bergamo.

Reti: 49’ Rrapaj, 69’ Tedesco.

Debutta in casa con un pareggio il Prato, che riesce a rimontare lo svantaggio del primo tempo e a fermare sull’1-1 il Ravenna. Partita condizionata dal gran caldo. Prima occasionissima dopo appena 60 secondi per il Ravenna, con Tirelli che si smarca in profondità e arriva a concludere a tu per tu con Balducci, fenomenale nella respinta; l’azione però non è finita e sul pallone vagante si avventa Pavesi, che calcia a botta sicura, ma trova Angeli sulla linea di porta ad impedirgli l’1-0. Al 4’ ancora Ravenna vicinissimo al vantaggio con una deliziosa punizione di Nappello e con Balducci che vola all’incrocio per deviare in angolo. Poi la gara si fa più equilibrata anche se sono gli ospiti a mantenere un certo predominio territoriale. E’ infatti ancora la squadra di Gadda a farsi vedere in avanti con una bella azione personale al limite dell’area di Nappello, che poi di sinistro va concludere sfiorando il palo. Al 44’ è ancora uno strepitoso Balducci a dire di no al colpo di testa ravvicinato di Campagna e a tenere a galla il Prato, che nella prima frazione ha prodotto ben poco di rilevante per impensierire la difesa avversaria. Il portiere di casa si ripete anche sugli sviluppi del corner successivo, quando in qualche modo riesce a disinnescare il destro al volo di Tirelli dopo un rimbalzo insidioso. Si va quindi al riposo con il match inchiodato sullo 0-0.

Nella ripresa il Ravenna trova il meritato vantaggio con un guizzo di capitan Rrapaj, che dal limite dell’area stavolta non lascia scampo al portiere laniero e porta i suoi sull’1-0. Il Prato accusa il colpo e continua a far fatica a produrre reali occasioni da rete. Al 66’ in contropiede gli ospiti con Pavesi non concretizzano il possibile 2-0 con i biancazzurri sbilanciati in avanti alla ricerca del pari. Un minuto più tardi Mancini si divora un’altra grande occasione dopo aver saltato Angeli ed essersi creato lo spazio in area di rigore per far male a Balducci. Al 69’, al primo affondo vero, il Prato agguanta il pareggio sull’asse Mobilio-Tedesco: cross dalla sinistra di Mobilio e colpo di testa di Tedesco che sul secondo palo supera tutti e mette in rete l’1-1. Nei minuti finali, in pratica, non succede nulla a parte qualche mischia. Il primo del campionato per il Prato che oggi dovrebbe annunciare l’accordo con il nuovo tecnico Raffaele Novelli.

Leonardo Montaleni