Prato torna in pista Match con il Forte

Dopo una settimana di stop, che ha permesso all’Hockey Club Castiglione di piazzare l’aggancio al vertice, la capolista Hockey Prato torna in pista nel campionato di serie B. Lo farà oggi alle 17.30 sulla pista dell’Hockey Forte. I versiliesi sembrano un avversario decisamente alla portata dei biancazzurri, anche semplicemente a guardare il confronto dell’andata, con lo Startit a imporsi 21-4 al PalaRogai. Adesso la truppa di coach Bernardini vuole concedere il bis, garantendosi un’altra giornata in vetta al girone E. Come detto, Prato comanda la classifica assieme a Castiglione, atteso dalla trasferta di Viareggio sulla pista del Pumas Ancora. Anche in questa sfida Castiglione parte con i favori del pronostico, ma attenzione a Viareggio che sta vivendo una stagione fatta di molti bassi ma anche di qualche alto. Un gruppo quello dei Pumas che può ancora ambire alla terza piazza, oggi occupata dalla Rotellistica Camaiore e distante sole tre lunghezze.