Prato, la Juniores centra i tre punti E salta sul treno per i playoff

Dopo una rimonta quasi insperata a un certo punto della stagione, la Juniores nazionale del Prato può festeggiare l’accesso ai playoff. Decisiva la vittoria nell’ultima giornata nello scontro diretto casalingo, giocato al Lungobisenzio, contro la Sangiovannese. I ragazzi di mister Ridolfi si impogono 3-0, scavalcando in quinta piazza proprio negli ultimi novanta minuti di gioco del campionato i rivali di San Giovanni Valdarno. Il Prato ipoteca vittoria e playoff già nei primi 37’ di gioco. Al 9’ i biancazzurri sono già in vantaggio, firmando l’1-0 con un diagonale di Pittalà. Dieci minuti più tardi trova a Cavicchi siglare il raddoppio con un gran tiro che si infila sotto la traversa. Al 37’ il gol che sembra chiudere i giochi è quello di Fiaschi. Nella ripresa i ragazzi di mister Ridolfi provano ad amministrare il risultato, anche se Harti accorcia subito le distanze. Poi si resta a lungo sul 3-1, fino al quarto minuto di recupero quando De Luca di testa trova l’ininfluente 3-2. Sessanta secondi dopo l’arbitro pone fine al match e al campionato, facendo partire la festa biancazzurra. Il tempo dei festeggiamenti in casa Prato comunque è già finito. Perché sabato c’è già da pensare alla semifinale playoff contro lo Scandicci, reduce dal 2-1 interno contro lo Sporting Trestina.