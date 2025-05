Lions Montemurlo, tutto si gioca in gara 3

Al Centro Minibasket Valbisenzio non riesce l’impresa di espugnare il PalaGalli di San Giovanni Valdarno. Dopo essersi imposti in gara 1 della serie di semifinale playoff di Divisione Regionale 1, nel secondo appuntamento i pratesi vengono travolti dai padroni di casa con il risultato di 98-80. Il che significa che sarà necessario il terzo atto per decidere chi fra le due sfidanti si aggiudicherà il pass per l’atto conclusivo. La partita decisiva è in programma domani sera (palla a due alle 21) al PalaNenni, dove domenica scorsa Bonari e compagni si sono imposti per 84-74 (e dove hanno avuto ragione degli aretini anche nel match di regular season). Venendo alla cronaca di gara 2, a partire meglio sono i ragazzi allenati da Paolo Bertini, che chiudono il primo quarto avanti di ben nove lunghezze sul 17-26. Sembra il preludio a una serata di festa per Vaiano e invece nel secondo periodo l’inerzia cambia padrone: la Polisportiva Alberto Galli piazza un parziale di 26-14 e all’intervallo il tabellone luminoso recita +3 (43-40) in favore dei locali. La musica è la solita al rientro dagli spogliatoi. Anzi, le cose si mettono ancora peggio per i lanieri, che nel corso della terza frazione subiscono addirittura 32 punti. A 10 minuti dalla fine siamo 75-62. Servirebbe un capolavoro al Cmv per recuperare e invece nell’ultimo quarto i biancoblu devono inchinarsi, terminando l’incontro a -18. "I nostri avversari sono stati molto più fisici e intensi di noi - sottolinea coach Bertini - A livello difensivo abbiamo avuto una pessima serata, concedendo facili penetrazioni, tiri aperti e rimbalzi ai padroni di casa, in particolare nella terza frazione, quando di fatto si è decisa la sfida. Testa alla prossima partita, ben consapevoli di avere tutte le carte a disposizione per giocarcela fino in fondo".

Francesco Bocchini