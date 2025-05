Buricchi, tentano di rapinare studentessa

Una tentata rapina ai danni di una studentessa delle scuole medie Buricchi riaccende l’allarme sicurezza nelle aree scolastiche della zona. L’episodio riportato da Fratelli d’Italia, sarebbe avvenuto nei pressi dell’istituto, dove un malintenzionato avrebbe minacciato la ragazza con un coltello per derubarla. Provvidenziale la reazione della giovane, che ha avuto la prontezza di estrarre il telefonino e registrare la scena, costringendo l’aggressore alla fuga. A denunciare la gravità della situazione è il consigliere provinciale di FdI Tommaso Cocci, che nei giorni scorsi ha visitato il liceo musicale Cicognini-Rodari, accolto dal dirigente scolastico Mario Di Carlo. "Una scuola senza recinzione è esposta a ogni tipo di intrusione e degrado - dichiara Cocci -. È assurdo che nel 2025 il Cicognini-Rodari sia ancora l’unico istituto cittadino privo di un perimetro di sicurezza, nonostante le continue segnalazioni". Durante il sopralluogo sono emerse criticità evidenti: accessi non controllati, presenza di motorini e auto nell’area scolastica, sporcizia e segni di incuria. FdI chiede interventi urgenti. "Non possiamo più tollerare questo livello di abbandono, un’area scolastica deve essere protetta da recinzioni per garantire un ambiente decoroso, ordinato e rispettoso della funzione educativa della scuola – insiste Cocci –. La presenza del nuovo palazzetto, pensato come spazio polivalente, rende ancora più urgente la realizzazione di una recinzione per evitare che l’area, nelle ore serali, diventi luogo di degrado". Cocci ha presentato un’interrogazione in Provincia.