"L’ho vista quest’autunno". Quell’auto nera sotto il residence

Denisa Maria Adas pare che fosse già stata vista qualche mese fa in città. Dopo il testimone, un negoziante di via Ferrucci, che la settimana scorsa avrebbe visto la ragazza discutere in modo piuttosto animato con un uomo non tanto alto e piuttosto grosso, c’è chi in centro storico ha avuto modo di incrociare la trentenne sulle scale del proprio condominio, al cui interno c’è un bed and breakfast. "Era uno dei mesi autunnali scorsi – racconta il residente che vive in centro storico – quando di turisti non ce ne sono molti in giro, che sono gli ospiti consueti del B&B. Ho incrociato quella ragazza sul portone. Si notava parecchio ed è capitato di vedere entrare qualche persona estranea al condominio durante la sua permanenza. La ragazza rimase non più di 2-3 giorni, poi una mattina andò via con i suoi trolley".

Denisa è stata vista infatti da alcuni professionisti di uno studio che si trova nello stesso stabile del Residence Ferrucci. "Giovedì attorno alla 17 l’ho vista in ascensore – è una delle testimonianza – lei stava per salire, io scendevo. Mi ha sorriso. Era in tuta, aveva una felpa nera, e mi ha colpito il fatto che avesse il cappuccio alzato, come a voler nascondere il viso". C’è poi che l’ha incrociata mercoledì 14 attorno alle 19,45: "Parlava al telefono, mi pare di ricordare che avesse una borsa o una valigia nera in mano. Non sembrava agitata. Comunque qui al residence è un po’ un porto di mare – continua – si vede un po di tutto". Un’altra testimone racconta che più di una volta ha notato una berlina nera dietro il residence, "da cui salivano o scendevano ragazze, chiaramente escort".