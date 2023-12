Prato, fare tai chi in sicurezza. Parte la raccolta fondi per un defibrillatore

Prato, 30 dicembre 2023 - Un defibrillatore per l'Associazione ITCCA Sezione Prato. L’associazione sportiva dilettantistica di Tai Chi Chuan, Arte Marziale Interna, operante a Pistoia, Prato, e Lucca, per dotarsi di questo prezioso strumento salvavita ha dato il via a una raccolta fondi. “Vorremmo acquistare un defibrillatore portatile automatico – spiega Lucia Nerucci -. Tutti sappiamo quanto sia importante intervenire immediatamente in caso di arresto cardiaco, e se per le palestre e altri luoghi il problema è risolto, per i luoghi all'aperto il problema esiste. Noi vorremmo rendere la nostra pratica all'aperto sicura, per questo stiamo realizzando una campagna di raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe, https://gofund.me/e696edde per l'acquisto di un defibrillatore portatile/automatico. In soli due giorni abbiamo raccolto 410 euro su un budget di 1500 euro e questo ci fa ben sperare per la riuscita della nostra iniziativa”. L’associazione lancia dunque un appello a tutti coloro che intendono partecipare con una donazione “che ci avvicinerà ancor di più al nostro traguardo”. Maurizio Costanzo