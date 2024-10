Prato, esonerato Ridolfi. Via anche il vice Cesaretti. E domenica c’è il derby con la Pistoiese

Prato, 14 ottobre 2024 - In casa Prato si cambia. Dopo il 4-0 incassato a Piacenza, la società laniera ha deciso di esonerare Maurizio Ridolfi e il vice Christian Cesaretti. "La società A.C. Prato rende noto che, in data odierna, sono stati sollevati dai loro rispettivi incarichi l’allenatore Maurizio Ridolfi e il suo vice Christian Cesaretti. La Società ringrazia i due tecnici per il lavoro svolto, augurando loro le migliori fortune lavorative e personali", si legge nel comunicato diffuso dal club presieduto da Stefano Commini.

Il tecnico ex Tuttocuoio paga il pessimo avvio di stagione, fatto di una sola vittoria, due pareggi e quattro sconfitte, considerando sia il campionato che la Coppa Italia. Gli ultimi tre ko consecutivi hanno spinto la società a sollevare dal proprio incarico l'allenatore che siedeva sulla panchina biancazzurra dallo scorso gennaio, quando prese il posto di Raffaele Novelli, venendo promosso dalla Juniores Nazionale. In totale, Ridolfi saluta il Prato con alle spalle un bilancio in negativo nelle 21 partite in cui ha diretto la squadra: sette successi, cinque pareggi e nove sconfitte. Nelle prossime ore verrà annunciato il sostituto, che debutterà domenica in occasione del derby con la Pistoiese in programma allo stadio Lungobisenzio.

Francesco Bocchini