Prato Calcio a 5, l’under 15 chiude sul trono

Se le cose non stanno andando nella maniera sperata con la prima squadra maschile militante nel campionato di serie A2, il Prato Calcio a 5 si può sicuramente consolare per quelli che invece sono i risultati raggiunti nel corso di questa stagione dalle altre sue formazioni, a cominciare da quella femminile per passare a quelle del folto settore giovanile. Fra quest’ultime ce n’è poi una che si è distinta in maniera particolare, l’Under 15 che ha chiuso al primo posto la stagione regolare del proprio campionato regionale di categoria e che partirà con il ruolo di favorita nei playoff per l’assegnazione del titolo che inizieranno il 16 aprile.

I giovani allenati da Rocco Zambri hanno terminato la prima parte della stagione in testa alla classifica con due lunghezze di vantaggio sul Le Crete Rapolano secondo e ben nove sul San Gimignano terzo. Al campionato hanno partecipato altre due formazioni pratesi, l’Italgronda Futsal che si è piazzata al quinto posto ed il San Giusto, che ha concluso in ultima posizione. "Per noi si tratta di un risultatodavvero molto importante – commenta l’allenatore Zambri, che è anche il responsabile di tutto il settore giovanile del Prato Calcio a 5 – perché a due anni dal riconoscimento da parte della federazione di ‘scuola calcio elite’, si cominciano a vedere i primi frutti. Ora però dobbiamo completare l’opera nei playoff".

Questi i componenti della Under 15 biancazzurra: Lorenzo Palma, Edoardo Totti e Francesco Zambri (portieri); Matteo Becheroni, Federico Fei (difensori), Lorenzo Atella, Alessandro De Luca, Mattia Frosini, Benedetto Galati, Manuele Giovannini, Mattia Dimitri Ricci, Massimiliano Serra, Matteo Ernani (laterali), Elena Bolognesi, Edoardo Manrique Llanos (universali), Jacopo Catalano, Mattia D’Angelo, Luca Giardino, Daniele Palmadessa (pivot).

Ma l’attività del Prato Calcio a 5 non conosce soste. La società è infatti alla ricerca di giovani leve femminili, nate dal 2009 al 2011, per completare l’organico della under 15 di categoria.

Massimiliano Martini