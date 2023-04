Prato 2000 E’ un calvario Nuova sconfitta

Ancora una sconfitta per il Prato 2000. Stavolta ad imporsi per 3-0 sulla formazione pratese, fanalino di coda del girone B di Eccellenza con soli 8 punti, già rassegnato alla retrocessione in Promozione da alcune settimane, è la Rondinella Marzocco, che continua la sua rincorsa verso la zona play off. A decidere il match è la doppietta, fra primo e secondo tempo, di Renna, che apre e chiude le marcature della partita al 24’ e al 65’. In mezzo, ma in avvio di ripresa dopo un primo tempo comunque ben giocato dalla formazione del Prato 2000, c’è gloria personale anche per Cragno, che firma il momentaneo 2-0 della Rondinella Marzocco al 58’. Inutili i tentativi di salvare almeno l’onore e realizzare il gol della bandiera da parte dei pratesi. Ecco la formazione schierata dal Prato 2000 nella penultima giornata: Santangelo, Gaggioli, Querci, Kowalski, Bianchi, Tallarita, Secci, Fall, Nencioni, Servillo, Testa. A disp.: Tortelli, Capecchi, Frroku, Dariguente. All. F.F. Testa.

L.M.