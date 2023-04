Per Montemurlo duello col Viaccia

La 26ª giornata di Terza Categoria promette di dare un’ulteriore scossa. Alle 14.30 odierne la capolista Tavola affronterà in trasferta il Carmignano e gli uomini di Andrea Scotton non possono più commettere passi falsi. Anche perché il Montemurlo Jolly ha adesso solo cinque lunghezze di ritardo e violando il campo de La Libertà Viaccia 1945 in uno dei quattro posticipi domenicali approfitterebbe di un eventuale passo falso. Sempre in zona playoff, il programma del sabato propone due sfide interessanti: la Polisportiva Carraia, terza, attende il Paperino San Giorgio, La Briglia Vaiano quarta vuole sbarazzarsi dell’Eureka per continuare a sognare. Con Las Vegas – Bacchereto che completerà il quadro degli anticipi e già detto di La Libertà – Montemurlo, nemmeno la Valbisenzio può sbagliare: se vogliono sperare ancora negli spareggi-promozione, i ragazzi di coach Imbriano devono imporsi domani sul BGV Soccer. Anche perché in caso contrario, sfruttando il match-point interno con il fanalino di coda Montepiano, il San Giusto centrerebbe l’aggancio in graduatoria. E il Tobbiana, regolando all’Aiazzi la Polisportiva Naldi, potrebbe mettere la freccia.