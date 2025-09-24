Pallanuoto, la pratese Sara Cordovani conquista il bronzo in Copa Catalunya

Prato, 24 settembre 2025 - Ha lasciato la Pallanuoto Trieste e la Serie A1 per la Spagna nei mesi scorsi, unendosi al Terrassa. Ed in attesa dell'inizio del massimo campionato spagnolo di pallanuoto femminile, Sara Cordovani ha esordito conquistando il terzo posto e la medaglia di bronzo in Copa Catalunya, mettendo a segno due reti nella vittoria per 12-9 del suo nuovo club contro il Sabadell. La giocatrice di Prato, reduce dall'esperienza con la Nazionale ai Mondiali di Singapore, ha iniziato il mese scorso la preparazione con le nuove compagne del sodalizio catalano. Ha deciso di accettare l'offerta arrivata dall'estero ed è diventata la seconda pallanotista pratese a compiere questa scelta: prima di lei ci fu Chiara Tabani, che subito dopo l'argento olimpico di Rio 2016 accettò la proposta del Sabadell rientrando in Italia nel 2017 dopo aver vinto il campionato. Anche Sara, che prima della “maturità” di Trieste aveva esordito in A1 con la Rari Nantes Florentia, sogna di alzare un trofeo. E a 24 anni, il tempo è se non altro dalla sua parte.

G.F.