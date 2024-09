Pallanuoto, il pratese Giacomo Grassi guida l'Italia U18 al sesto posto mondiale

Prato, 29 settembre 2024 - L'Italia U18 della pallanuoto femminile è reduce dai Mondiali di categoria, che sono andati in archivio pochi giorni fa in Cina. E a guidare la squadra sino al sesto posto finale, da bordovasca, c'era Giacomo Grassi. L'allenatore di Prato è ormai da tempo un tecnico federale e sta dando il suo meglio a livello di “under” azzurre: la Fin gli ha assegnato da anni la responsabilità di far crescere sul piano tecnico ed agonistico quelle che dovranno essere le pallanotiste capaci un giorno di raccogliere l'eredità delle varie Valeria Palmieri, Chiara Tabani e Giuditta Galardi. Grassi è comunque riuscito ad assemblare un gruppo capace di arrivare sino ai quarti di finale della manifestazione svoltasi a Chengdu: le “azzurrine” hanno chiuso il girone A al terzo posto con 3 punti, dopo aver battuto l'Olanda (11-8) ed aver perso contro Spagna e Grecia. Un piazzamento che è comunque bastato per superare il turno, approdando agli ottavi di finale ed annichilendo il Canada con un netto 14-8. La corsa si è fermata contro l'Ungheria, con le rivali che si sono imposte di misura (11-10) dopo un confronto serrato. E' poi arrivata un'altra vittoria (10-6) contro la Nuova Zelanda, prima dell'ultimo stop contro l'Australia che ha decretato la sesta piazza.

G.F.