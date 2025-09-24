Motociclismo, Matilde Contri pronta a blindare il secondo posto nel CIV

Prato, 24 settembre 2025 - “Si avvicina l'ultima race reek dell’anno ed è la prima volta in cui, a questo punto della stagione, competiamo per le prime posizioni”. Matilde Contri ha così presentato l'ultimo appuntamento del Campionato Italiano Velocità femminile 2025, che si terrà il prossimo fine settimana sul circuito di Varano de' Melegari (in provincia di Parma). La pilota di Prato è reduce dalla sua miglior stagione di sempre, considerando che nelle precedenti sfide è salita più volte sul podio. Ed occupa adesso la seconda posizione della classifica generale piloti con 115 punti. Praticamente impossibile riprendere la leader della graduatoria Michela Guarino (prima a 163) ma considerando che lo scorso anno si era piazzata sesta, è evidente già da adesso il passo avanti compiuto dalla ventiseienne motociclista. Che può e deve blindare a questo punto la seconda piazza dall'assalto di Arianna Barale, terza a quota 103, sfruttando le ultime due gare del round in Emilia – Romagna. “Comunque vada è stata una stagione davvero impegnativa, ma che ci ha ripagato di tante soddisfazioni – ha chiosato Contri - siamo cresciuti come squadra, abbiamo fatto i nostri primi podi, pole position e giri veloci ma siamo anche caduti. Non so se essere più emozionata o triste perché sta per finire di nuovo ma so per certo che ci metteremo sempre il cuore”.