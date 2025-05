Motociclismo, il pratese Pagano quarto nella Yamaha R3 Cup

Prato, 29 maggio 2025 - Lorenzo Dalla Porta è indubbiamente il massimo rappresentante del motociclismo a Prato: il pilota di Montemurlo, campione del mondo Moto3 nel 2019, è sceso in pista in nove stagioni del Motomondiale (dal 2015 al 2023) ed ancora oggi continua a gareggiare nel Campionato Italiano Velocità. Ma da qualche anno, c'è a quanto pare un giovanissimo che tenterà di seguirne le orme: si chiama Tommaso Pagano e a breve spegnerà quindici candeline. Come Lorenzo, anche questo adolescente pratese ha iniziato da bambino correndo sulle minimoto ed attualmente corre nel campionato Yamaha R3 Cup con il Team Mandatori Racing gestito da Federico Mandatori.

Ed i primi riscontri agonistici di Tommaso in una categoria per lui nuova sono stati incoraggianti: ha infatti esordito salendo sul podio nella prima gara da lui disputata nelle scorse settimane sul circuito del Mugello, chiudendo in terza posizione dopo essere scattato dalla nona piazza sulla griglia di partenza. Il secondo round lo ha invece visto impegnato nell'autodromo dell'Umbria ed è tornato a casa con un sesto ed un quinto posto. “In questo momento occupo la quarta posizione nella classifica generale del campionato e sono molto contento, dato che mi confronto con veterani della categoria ed avversari combattivi – ha detto il diretto interessato - essendo un “rookie”, posso dirmi soddisfatto”. Allo stato attuale, Tommaso ha totalizzato 36 punti: undici in meno dell'attuale terzo in graduatoria, mentre il leader della classifica si trova a quota 58. Il tempo per provare a migliorare l'attuale piazzamento non dovrebbe però mancare: l'8 giugno prossimo i piloti correranno a Misano Adriatico, per poi sfidarsi a Modena il 6 luglio successivo e tornare nuovamente a Misano il 3 agosto prossimo per l'appuntamento conclusivo. “Sono molto carico per le prossime gare – ha concluso Pagano, indicando l'obiettivo – voglio essere competitivo e continuare a crescere”.

G.F.