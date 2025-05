Alla Zenith il Settesoldi bis. Il mister c’è per la risalita

Avanti insieme. Manca soltanto la firma ufficiale, ma Simone Settesoldi sarà il tecnico della prima squadra della Zenith Prato anche nella prossima stagione, per provare a recitare un ruolo da protagonista in Eccellenza. Sui social la società amaranto ha già dato l’annuncio, commentando così: "Una scelta di continuità e rinnovata fiducia, fondata su un percorso costruito insieme, giorno dopo giorno, con serietà, competenza e visione condivisa. La stima reciproca e la sintonia tra società e mister Settesoldi rappresentano per noi un valore aggiunto su cui continuare a costruire. Con orgoglio e ambizione siamo pronti a scrivere insieme un nuovo capitolo". Il diretto interessato per il momento non rilascia dichiarazioni ufficiali, in attesa della firma vera e propria, ma si dice fiducioso del lavoro già iniziato in via del Purgatorio per provare a costruire un nuovo ciclo, dopo quello che si è appena concluso e che ha visto proprio Settesoldi al timone della rosa che ha prima conquistato e poi perso (anche se nelle aule dei tribunali sportivi e non sul campo) la serie D. Resta in attesa di ufficializzazione anche il figlio del tecnico pratese, Francesco Settesoldi, che però nel ruolo di direttore sportivo sta già lavorando in sintonia con Magni per costruire la rosa da affidare al padre. I primi colpi, la punta Del Pela e il centrocampista Sinisgallo, sono stati davvero importanti. Nel frattempo, procedono le trattative per confermare buona parte della rosa capace di ottenere 41 punti sul campo in serie D nella stagione appena conclusa. In porta pare probabile che rimanga ancora Brunelli. In difesa, incassati gli ok di Cela e Tempestini, si lavora ai fianchi Fiaschi, che ha comunque anche offerte interessanti in serie D da valutare. A centrocampo ci sono ottimi dialoghi in corso con capitan Saccenti e con Kouassi, mentre restano da valutare le situazioni di Toccafondi, di Nistri, di Cecchi e di Rosi, che potrebbe anche decidere di non proseguire per motivi di lavoro. Anche il laterale Perugi, causa lavoro serale, avrà dei problemi con gli allenamenti nel tardo pomeriggio e sta valutando il da farsi. In attacco Cellai sembra il più propenso a rimanere, mentre Falteri quasi certamente cederà alle lusinghe di una delle tante pretendenti che lo vogliono in serie D.

Leonardo Montaleni